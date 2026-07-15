A Terni si sono superati i 40 gradi, con temperature elevate anche in altre zone dell'Umbria. L’esperto spiega che il problema principale è la durata del caldo, non solo i picchi di temperatura che si sono già verificati in passato. La situazione è considerata anomala per il prolungarsi delle alte temperature nel tempo. Nessun dato indica variazioni improvvise di temperatura, ma l’attenzione resta sulla persistenza di condizioni calde intense.

L’anomalia del caldo, avvertito anche in Umbria, non è rappresentata dalle punte assolute di temperature (picchi già registrati in passato) ma dalla durata e dalla frequenza delle ondate di calore e il fatto che, anche negli intervalli tra una e l’altra, i termometri abbiano continuato a registrare temperature sempre e comunque sopra alla media, anche se meno estreme. A fare il quadro della situazione attuale è Massimiliano Santini, meteorologo di Rai meteo - Rai pubblica utilità, il quale all’Agenzia Ansa ha spiegato che domani si annuncia come il giorno più caldo per la regione e che comunque, al momento, non è previsto un cambiamento sostanziale a breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate rovente: parla l’esperto: "Il problema è la durata del caldo". E a Terni si superano i 40 gradi

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