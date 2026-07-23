Il Tesoro è ottimista sui conti Focus accise

Il Tesoro si mostra ottimista sui conti pubblici e punta sull’aumento delle accise come fonte di entrate. Durante un question time alla Camera, il ministro dell’Economia ha evidenziato che le entrate derivanti dall’aumento delle accise contribuiranno a rafforzare le finanze statali. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o le modalità di applicazione delle nuove aliquote, ma si sottolinea che l’obiettivo è sostenere la crescita dei ricavi fiscali.

Il ministro Giancarlo Giorgetti parla a tutto campo durante il Question time di ieri alla Camera dei deputati. Visto il progressivo aumento dei prezzi dei carburanti - con quotazioni superiori ai due euro per il diesel e valori tornati ai livelli di marzo - è stato chiesto al ministro se il governo ritenesse opportuno intervenire nuovamente sulle accise: «C'è il meccanismo delle accise mobili», ha detto il numero uno del Tesoro. «Quando entrerà in funzione lo valuteremo». Quanto al Pil, che il Documento di finanza pubblica vede in crescita allo 0,6% nel 2026, il ministro non vede all'orizzonte «scostamenti» dalle previsioni originali.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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