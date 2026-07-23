Il sindaco Lorenzo Radice (nella foto) ha deciso di rompere il silenzio rispondendo punto per punto alle accuse mosse da Cisl e Uil, parlando di "false rappresentazioni" fornite a proposito della gestione del personale comunale. Radice ha respinto prima di tutto le accuse di relazioni sindacali scorrette, ricordando che negli ultimi anni il Comune ha destinato oltre 500mila euro aggiuntivi ai dipendenti, tra progressioni di carriera, incrementi volontari e soprattutto il welfare aziendale: quasi 230mila euro in buoni da 500 euro annui a lavoratore, introdotti per la prima volta nella storia dell’ente. Sui ticket elettronici, il sindaco ha... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco: "Già introdotto il welfare"

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