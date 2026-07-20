Supplenze docenti 2026 27 | cos’è il posto orario e perché è stato introdotto

Per le supplenze del 202627, gli insegnanti inseriti nelle graduatorie di istituto e nelle graduatorie provinciali possono presentare domanda fino al 29 luglio alle 14.00. La richiesta riguarda le nomine per il 31 agosto o il 30 giugno 2027 e si effettua tramite la piattaforma Polis. È stato introdotto il concetto di “posto orario”, un incarico che copre un orario specifico di lezione, per semplificare le assegnazioni e gestire meglio le supplenze.

Supplenze docenti a.s. 202627: entro il 29 luglio ore 14.00 gli aspiranti inseriti in GaE e GPS possono presentare domanda per le nomine al 31 agosto o 30 giugno 2027 attraverso l'istanza presente su Polis Informatizzazione nomine supplenze. Ospite del question time del 18 luglio Attilio Varengo, che si è soffermato sulla novità del "posto orario". L'articolo Supplenze docenti 202627: cos’è il posto orario e perché è stato introdotto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026: algoritmo, 150 preferenze e nuove regole

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