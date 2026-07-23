Il ritorno di Lorenzo Benati | obiettivo Europei e staffetta 4×400 azzurra

Lorenzo Benati è tornato in gara, con l’obiettivo di partecipare agli Europei e alla staffetta 4×400 metri. La sua presenza è stata annunciata in una nuova puntata di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese. La partecipazione dell’atleta rappresenta un ritorno importante nel panorama dell’atletica italiana. Non sono stati forniti dettagli sulle gare imminenti o sui risultati ottenuti.

È uno dei ritorni più significativi dell’atletica italiana. Lorenzo Benati è l’ospite della nuova puntata di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese. Il 24enne specialista dei 400 metri è tornato a esprimersi sui suoi migliori livelli, migliorando il proprio personale dopo tre anni grazie allo splendido 45?34 ottenuto al meeting di Lignano Sabbiadoro, un risultato che conferma una crescita costante in vista dei prossimi appuntamenti della stagione. L’attenzione è già rivolta ai Campionati Italiani Assoluti di Firenze, che avranno il valore di veri e propri Trials per la composizione della squadra azzurra agli Europei di Birmingham.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il ritorno di Lorenzo Benati: obiettivo Europei e staffetta 4x400 azzurra

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