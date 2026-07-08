Nel meeting di Lignano Sabbiadoro, tappa Bronze del World Athletics Continental Tour 2026, Lorenzo Benati è tornato a migliorare nei 400 metri dopo tre anni. Tra gli altri atleti, si sono distinti Carmassi, Sibilio e Tecuceanu con prestazioni considerate degne di nota, anche se nessuno ha raggiunto risultati eccezionali. La gara si è conclusa senza record o exploit significativi.

Si è concluso senza un vero exploit ma con diverse prestazioni degne di nota il meeting di Lignano Sabbiadoro (Udine), tappa Bronze del World Athletics Continental Tour 2026. In chiave azzurra il risultato più rilevante è sicuramente il 45.34 sui 400 di Lorenzo Benati, che torna a migliorare dopo tre anni il personale abbassando di cinque centesimi il 45.39 realizzato nel 2023 agli Assoluti di Molfetta e diventando il nono italiano di sempre sul giro di pista. “ Sono felicissimo, ho affrontato tante problematiche in queste tre stagioni e stasera è stato un urlo liberatorio, un respirone dopo tanto tempo sotto l’acqua “, il commento a caldo dell’atleta romano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Benati torna a migliorare dopo tre anni nei 400: bene Carmassi, Sibilio e Tecuceanu a Lignano Sabbiadoro

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