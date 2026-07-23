Il ritorno al canile di Palermo dei cani deportati L'assessore al Benessere animale | Ferita profonda ora pensiamo alle adozioni
Dopo sette anni, il Comune di Palermo ha riportato nel canile cittadino 150 cani su circa 400 trasferiti nel 2016 in strutture nel casertano dalla precedente amministrazione. L’assessore al Benessere animale ha parlato di una ferita profonda e ha annunciato che ora si concentreranno sulle adozioni. La decisione riguarda il reinserimento dei cani nel territorio e la gestione della struttura locale. La restituzione dei cani avviene dopo anni di attesa e richieste da parte di associazioni animaliste.
A distanza di sette anni il Comune di Palermo ha fatto ritornare 150 cani dei 400 che erano stati trasferiti in un alcune strutture nel casertano dalla precedente amministrazione. Fabrizio Ferrandelli, assessore al Benessere degli Animali spiega a Kodami l'importanza dell'essere riusciti a recuperare gli animali nel loro territorio di appartenenza. Giorgia Matesi (Lav): "Abbiamo combattuto per anni, ora al lavoro per le adozioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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