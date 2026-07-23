Il ritorno al canile di Palermo dei cani deportati L'assessore al Benessere animale | Ferita profonda ora pensiamo alle adozioni

Notizia in breve

Dopo sette anni, il Comune di Palermo ha riportato nel canile cittadino 150 cani su circa 400 trasferiti nel 2016 in strutture nel casertano dalla precedente amministrazione. L’assessore al Benessere animale ha parlato di una ferita profonda e ha annunciato che ora si concentreranno sulle adozioni. La decisione riguarda il reinserimento dei cani nel territorio e la gestione della struttura locale. La restituzione dei cani avviene dopo anni di attesa e richieste da parte di associazioni animaliste.