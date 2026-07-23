In Patagonia, nel sud dell’Argentina, un progetto coinvolge risorse naturali di grandi dimensioni. La zona si caratterizza per venti forti, ampi spazi vuoti e bassa densità di popolazione. La regione, spesso descritta come periferica e desolata, mostra un paesaggio segnato da asperità e solitudine. La presenza di attività estrattive si combina con le iniziative di un’azienda statunitense, che mira a sfruttare le risorse della zona.

Sud del Paese e del mondo, un luogo perduto ai margini di tutto, periferia estrema, a tratti lugubre e spettrale in cui le asperità del paesaggio — vento forte, grande vuoto e bassa densità insediativa — fiaccano i corpi e le menti, in uno scenario segnato dalla solitudine e da un’economia di tipo estrattivista. È così che la giornalista argentina Leila Guerriero descrive la Patagonia nel suo libro S uicidi in capo al mondo. Quella regione vastissima — copre un terzo del territorio argentino, una superficie simile alla somma di Francia e Spagna — è oggi nel mirino di attori del calibro di Peter Thiel, profeta della tecnocrazia, patron di Palantir – colosso operante nel settore della data intelligence –, noto per aver fondato Paypal e per essere stato tra i primi investitori di Facebook e Airbnb. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il progetto di Peter Thiel in Argentina: le risorse naturali della Patagonia per i bisogni di Palantir

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The $100 Trillion Debt Crisis & The Rise of the Beast System | Mark Goodwin

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