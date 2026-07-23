Il Processo di Kafka a teatro diventa più attuale

Notizia in breve

Sul palco, un attore recita la scena di un uomo che si confronta con un sistema giudiziario opaco e impersonale. La rappresentazione ricostruisce l'intricata burocrazia, con personaggi che si muovono tra porte chiuse e carte sparse. La scena si svolge in un ambiente cupo, con luci fioche che accentuano il senso di confusione e impotenza. La messa in scena ripropone le atmosfere oppressive del racconto di Kafka, rendendo attuale il suo processo immaginario.