Il Processo di Kafka a teatro diventa più attuale
Sul palco, un attore recita la scena di un uomo che si confronta con un sistema giudiziario opaco e impersonale. La rappresentazione ricostruisce l'intricata burocrazia, con personaggi che si muovono tra porte chiuse e carte sparse. La scena si svolge in un ambiente cupo, con luci fioche che accentuano il senso di confusione e impotenza. La messa in scena ripropone le atmosfere oppressive del racconto di Kafka, rendendo attuale il suo processo immaginario.
Ci vuole il coraggio dell’Archivio Zeta, di quest’intrepida compagnia di teatro fondata da Gianluca Guidotti eEnrica Sangiovanni per inerpicarsi sul Passo della Futa, nel suggestivo etremendo scenario del Cimitero dei soldati tedeschi, per sfidare, ancora una volta, uno dei testi più impervi della modernità, apparentemente semplice, ma a un’immensa distanza dalla normalità. Negli anni scorsi si trattava della Montagna Incantata (1924) di Thomas Mann, rappresentata con un successo di pubblico e con efficace riuscita drammaturgica. Ma come inscenare Il Processo di Kafka? Operazione impossibile? No: proprio l’aspra austerità delle trentamila tombe germaniche suggerisce l’interpretazione più attuale del romanzo di Kafka, forse il capolavoro più adamantino del Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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