Una fiaba intitolata ‘Il principe inaspettato’ è stata scritta da mamma Lisa per ricordare Luca. La storia mira anche a offrire supporto a bambini e bambine che affrontano situazioni difficili. La pubblicazione è avvenuta a Brescia, dove la madre ha deciso di condividere la narrazione per mantenere vivo il ricordo e portare un messaggio di speranza. La fiaba è stata distribuita gratuitamente in diverse occasioni pubbliche.

Brescia – Una fiaba per non dimenticare Luca e ridare la speranza a tanti altri bambini e bambine. Si chiama ‘Il principe inaspettato’ la fiaba di “gentilezza e coraggio” scritta da Lisa Sarlo, mamma di Luca, che il 17 dicembre scorso, a soli 7 anni, ha lasciato questa vita a causa di un glioma diffuso intrinseco del ponte, tumore cerebrale infantile estremamente aggressivo e raro. Una sentenza di morte che nessun bambino e nessun genitore dovrebbe mai ricevere: la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è dell’1%. In occasione della Festa della mamm a, la prima senza suo figlio, Sarlo aveva scritto una lettera aperta, affidando alle parole pubblicate anche sul nostro quotidiano l’amore per Luca e la promessa a non smettere di lottare contro il male terribile che lo ha portato via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Il principe inaspettato”, la fiaba di mamma Lisa per ricordare Luca e aiutare altri bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Finiamo il mese di maggio: tanti Social Link – Persona 4 Golden [12] | Gameplay 100%

Notizie e thread social correlati

La struggente lettera di mamma Lisa, che ha perso il suo Luca per un raro tumore celebrale: “Sarei stata felice di avere te”Una madre ha scritto una lettera toccante rivolta al figlio, scomparso a causa di un raro tumore cerebrale.

Jason Momoa di nuovo assieme all’ex Lisa Bonet: l’abbraccio inaspettatoJason Momoa e Lisa Bonet sono stati visti abbracciarsi nuovamente, nonostante il divorzio.