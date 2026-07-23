Il premier australiano Anthony Albanese ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale e le sue parole hanno rincuorato gli editori musicali

Il primo ministro australiano ha parlato di intelligenza artificiale durante un intervento all’Università di Sydney. Ha espresso chiaramente la posizione del governo sul tema. Le sue dichiarazioni sono state accolte positivamente dalla comunità degli editori musicali, che ha mostrato apprezzamento per le sue parole.

Qualche giorno fa, il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha affrontato il tema dell’ intelligenza artificiale durante un intervento all’ Università di Sydney, con un discorso che non ha lasciato dubbi sulla posizione del governo, e le sue parole sono state accolte con grande favore dalla comunità internazionale degli editori musicali. «Nessuna azienda dovrebbe utilizzare libri, musica, opere d’arte o notizie australiani per sviluppare o addestrare sistemi di IA senza che l’artista ne mantenga il controllo. Ciò include il controllo, da parte dell’artista, del prezzo e del valore della propria opera», ha dichiarato. «Qualsiasi altra cosa è furto». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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