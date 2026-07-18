Durante una masterclass, un docente universitario e membro di un comitato di AGCOM ha parlato dell’intelligenza artificiale, evidenziando come questa tecnologia stia rivoluzionando vari settori, con un’attenzione particolare al campo della comunicazione.

Andrea Imperiali, docente all’Università Cattolica e membro del Comitato IA di AGCOM: “Nel corso della masterclass abbiamo affrontato il tema dell’intelligenza artificiale, la tecnologia che oggi sta trasformando in profondità numerosi settori e, in particolare, il mondo della comunicazione. Si tratta di un cambiamento che solleva implicazioni rilevanti sotto il profilo professionale, culturale, etico e regolatorio. Insieme a Nicola Porro abbiamo cercato di offrire una lettura d’insieme di questi fenomeni, una visione sistemica capace di collegare i diversi impatti dell’IA. Troppo spesso, infatti, il dibattito pubblico affronta questo tema in modo frammentato, soffermandosi su singoli aspetti e oscillando tra narrazioni eccessivamente apocalittiche o, al contrario, eccessivamente entusiastiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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