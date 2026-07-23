Gli Stati Uniti stanno rafforzando le alleanze nel Pacifico meridionale e nei mari asiatici, creando una cintura militare per contenere la crescita cinese. Si tratta di un sistema di accordi paralleli tra diversi paesi, volto a rafforzare la presenza militare nella regione strategica. La rete di alleanze coinvolge più attori e si estende lungo le rotte di interesse commerciale e geopolitico. La formazione di questa cintura di sicurezza sta attirando l’attenzione internazionale.

Un insieme di alleanze parallele per contenere l'ascesa della Cina nel Pacifico meridionale e nei mari asiatici. In una regione strategica per gli interessi degli Stati Uniti e del commercio globale sta prendendo forma qualcosa che vale la pena monitorare con attenzione: un cordone di sicurezza coordinato da più attori. A partire dall' Australia, che proprio negli ultimi giorni ha firmato un accordo di difesa con le Fiji destinato a estendersi probabilmente anche alla Nuova Zelanda e a rappresentare il primo passo verso un'alleanza molto più ampia. Canberra è infatti diventata l'epicentro della nuova architettura diplomatica coordinata con gli Usa e con gli altri partner regionali di Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il piano degli Usa per stringere la Cina: come funziona la cintura militare nel Pacifico

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