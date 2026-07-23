Il parking di Malpensa Gratis per le attese ma in pochi lo sanno

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un parcheggio gratuito presso l’aeroporto di Malpensa è disponibile 24 ore su 24, permettendo di sostare gratuitamente per un’ora. Nonostante questa opzione sia attiva da due anni, pochi utenti sono a conoscenza del suo utilizzo. Il parcheggio si trova all’interno dell’area aeroportuale ed è accessibile senza costi per brevi soste, ma la maggior parte dei viaggiatori ignora questa possibilità.

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C’è un parcheggio gratuito, aperto 24 ore su 24 e utilizzabile per un’ora senza spendere un euro. Eppure, a distanza di due anni dalla sua attivazione, continua a essere uno dei servizi meno conosciuti dell’ aeroporto di Malpensa. Ogni giorno decine di automobilisti continuano a fermarsi davanti agli Arrivi del Terminal 1, lungo le rampe di accesso o addirittura ai bordi della statale 336 in attesa di amici e parenti. Una pratica vietata che, oltre a creare problemi alla viabilità, espone gli automobilisti a controlli, multe da 87 euro e alla decurtazione di due punti dalla patente. A poche centinaia di metri di distanza, il parcheggio gratuito realizzato da Sea rimane spesso quasi deserto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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