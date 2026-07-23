Il nuovo look di Francesca Fagnani | per l'estate ci dà un taglio e sceglie la piega extra liscia

Francesca Fagnani ha cambiato acconciatura prima dell’estate, optando per una piega extra liscia. La giornalista si è recata da un parrucchiere di fiducia, dove ha deciso di rinnovare il suo stile. Il nuovo look è stato condiviso attraverso i social, mostrando un taglio più pulito e lineare. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul taglio o sui dettagli del cambio di stile.

Francesca Fagnani ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia per cambiare look: ecco il risultato finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Argomenti più discussi: Francesca Fagnani e le domande che continuiamo a fare alle donne (e che a un uomo non farebbero mai); Francesca Fagnani è andata a Minori per parlare di mafia, Gigi Marzullo le ha chiesto perché non ha figli; Ti rispondo per farti felice, ma chiedere 'perché non sei diventata madre?' nel 2026 non è opportuno, Non è vero, ogni domanda è giusto porla: scintille tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo; Ti manca un figlio?. La domanda di Marzullo scatena la Belva Fagnani.

La domanda di Marzullo a Francesca Fagnani rivela un doppio standard ancora difficile da superare: agli uomini non chiediamo quasi mai di spiegare perché non sono diventati padri x.com

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