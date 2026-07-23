Numerosi lavori sono in fase di completamento, tra cui i nuovi parcheggi, la pista delle Piane, la strada Panoramica, la ciclabile e un monumento dedicato a Caravaggio. Il Comune sta portando avanti diverse opere di rinnovamento del territorio. Questi interventi riguardano diverse aree della città e sono in corso di realizzazione per migliorare la mobilità e l’estetica locale. Nessuna data precisa è stata comunicata per la fine dei lavori.

I nuovi parcheggi, la pista delle Piane, la strada Panoramica, la ciclabile e il monumento dedicato a Caravaggio, tante le opere e i progetti in corso da parte del Comune. Il sindaco Arturo Cerulli fa il punto. Quasi completato il parcheggio all’ex capannone Varoli con 80 posti auto, dove restano da ultimare solo gli ultimi dettagli come l’illuminazione e il verde: chiusura probabilmente a settembre. Entro la fine dell’anno è attesa l’apertura della nuova pista di atletica delle Piane, un intervento da circa 2 milioni di euro, finanziato con il contributo dello Stato e della Regione e con risorse comunali, chiesto a gran voce da Ambra Sabatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo look del territorio: "Molti lavori al termine"

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