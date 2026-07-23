Il Nottingham Forest ha annunciato l’acquisizione di Xaver Schlager dall’RB Lipsia. La firma è stata confermata e il trasferimento è definitivo. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali che smentiscano la notizia. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti, senza dettagli sui termini economici. Nessuna altra informazione è stata diffusa riguardo alle modalità di trasferimento o alle eventuali clausole contrattuali.

2026-07-23 16:15:00Non ci risultano ancora al momento smentite a seguito di quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©foto diwww.imagephotoagency.it Foresta di Nottingham hanno completato la firma di Xaver Schlager dall’RB Lipsia, diventando il primo acquisto del nazionale austriaco Oliver Glasner da quando è in panchina. Schlager diventa il primo acquisto di Glasner Schlager si è unito al Forest con un contratto di due anni, arrivando dopo quattro stagioni con l’RB Leipzig, dove ha servito anche come vice-capitano durante la stagione 202526. Il 28enne ha collezionato 30 presenze con il club della... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Nottingham Forest ha firmato definitivamente Xaver Schlager dall’RB Lipsia

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