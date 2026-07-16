di Luca Fiore Xaver Schlager al Nottingham Forest è ufficiale, l’ex obiettivo della Juventus per la mediana vola in Inghilterra a parametro zero. Calciomercato Juventus: la società è costretta a dire addio a un altro obiettivo: si tratta di Xaver Schlager che è ufficialmente pronto a iniziare una nuova avventura professionale con la maglia del Nottingham Forest in Inghilterra, avendo raggiunto un accordo totale su ogni dettaglio. Il centrocampista si unisce alla nuova squadra a parametro zero, rappresentando una grandissima opportunità di mercato per il club, che è svelto a superare la concorrenza garantendosi le prestazioni sportive dell’austriaco senza dover sborsare denaro per il cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Niente Juventus per Schlager! L’ex obiettivo bianconero per il centrocampo andrà al Nottingham Forest: i dettagli

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