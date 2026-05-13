Argentina | mobilitazione a Plaza de Mayo per difendere l’istruzione

Migliaia di persone si sono radunate a Plaza de Mayo in Argentina per protestare a favore dell’istruzione, in risposta a un taglio del 45% ai fondi delle università pubbliche. La riduzione delle risorse ha portato molti docenti ad abbandonare le aule, lasciando aperte domande sulla futura sostenibilità delle istituzioni accademiche nel paese. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e sostenitori, che chiedono interventi e risposte ufficiali.

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