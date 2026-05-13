Argentina | mobilitazione a Plaza de Mayo per difendere l’istruzione

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di persone si sono radunate a Plaza de Mayo in Argentina per protestare a favore dell’istruzione, in risposta a un taglio del 45% ai fondi delle università pubbliche. La riduzione delle risorse ha portato molti docenti ad abbandonare le aule, lasciando aperte domande sulla futura sostenibilità delle istituzioni accademiche nel paese. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e sostenitori, che chiedono interventi e risposte ufficiali.

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? Domande chiave Come influenzerà il taglio del 45% la sopravvivenza delle università? Perché migliaia di docenti hanno abbandonato le aule argentine? Chi deciderà se il governo deve rispettare la legge finanziaria? Cosa accadrà se la Corte Suprema non interverrà sulla crisi??? In Breve Trasferimenti statali universitari ridotti del 45,6% tra il 2023 e il 2026. Migliaia di docenti hanno lasciato gli incarichi per stipendi sotto la soglia povertà. Manifestanti chiedono alla Corte Suprema di obbli .🔗 Leggi su Ameve.eu

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