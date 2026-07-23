Un miliardario ha deciso di utilizzare il sangue e gli organi di un clone del proprio figlio, creato appositamente, per tentare di prolungare la propria vita. Il progetto nasce dalla volontà di raggiungere l’immortalità, dopo che il figlio, considerato un clone, è stato colpito da una grave malattia incurabile. La procedura prevede di smembrare il clone per estrarne le parti utili. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali autorizzazioni o regolamentazioni coinvolte.

Bryan Johnson, che sognava di esistere per sempre, è stato colpito da un male incurabile. Per darsi una chance, pensa di utilizzare il sangue e gli organi della propria progenie, creata solo per poterla spolpare. L’idea è tanto semplice quanto mostruosa: clonare sé stessi per avere pezzi umani di ricambio. Funziona così: si crea un neonato uguale all’uomo adulto, lo si fa crescere in capsula e poi lo si usa per sostituire le proprie parti del corpo: cellule giovani, tessuti, organi, sangue. Tutto quello che serve. Servizio organi umani express. À la carte. Se pensate che sia un rischio come quello raccontato da certi film ambientati in un futuro distopico, vi sbagliate: il futuro distopico è il presente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il miliardario punta all’immortalità smembrando il proprio figlio clone

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