Il Milan blinda Camarda | firma sul rinnovo in sede nel pomeriggio E sul suo futuro

Nel pomeriggio, il Milan ha firmato il rinnovo contrattuale di un giovane calciatore in sede. La firma è arrivata durante le ore pomeridiane e riguarda il prolungamento del suo contratto con il club. Questa operazione si inserisce in un periodo di molte firme sui contratti dei giocatori rossoneri, con la giornata di ieri dedicata principalmente a un altro rinnovo.

Giornate frenetiche e ricche di firme sul fronte contratti in casa rossonera. Se la giornata di ieri è stata interamente dedicata al rinnovo di Christian Comotto, quella di oggi si preannuncia ancora più memorabile. Oltre all'atteso annuncio ufficiale del prolungamento di Luka Modri?, le prossime ore sanciranno il nuovo matrimonio calcistico tra Francesco Camarda e il Milan. Il futuro del giovanissimo attaccante classe 2008, nato a Milano e cresciuto nel vivaio milanista, sarà ancora tinto di rossonero. I dubbi sul suo legame con il club d'appartenenza sono pronti a essere spazzati via in via definitiva. Rinnovo Camarda: oggi pomeriggio la firma a Casa Milan fino al 2031. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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