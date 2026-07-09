AEW | Jack Perry firma il rinnovo e mette fine alle voci sul suo futuro

Jack Perry ha annunciato il rinnovo del contratto con la AEW durante l’episodio speciale di AEW Dynamite: Beach Break. La decisione chiude le voci sul suo eventuale addio alla federazione. Perry ha condiviso il suo messaggio attraverso un video trasmesso in trasmissione. Non sono stati forniti dettagli sul nuovo accordo o sulla durata del contratto.

“Jungle” Jack Perry ha messo fine alle speculazioni sul suo futuro annunciando che rinnoverà il proprio contratto con la AEW. L’annuncio è arrivato attraverso un video trasmesso durante l’episodio speciale di AEW Dynamite: Beach Break. Negli ultimi giorni si erano intensificate le indiscrezioni sul suo futuro dopo alcune voci secondo cui il suo contratto fosse ormai vicino alla scadenza senza che fosse stato ancora rinnovato. Perry, inoltre, non lottava in TV dallo scorso giugno, quando era stato sconfitto da Zack Sabre Jr. a Dynamite, alimentando ulteriormente le ipotesi di una trattativa in corso. Jack Perry scioglie ogni dubbio: Il suo futuro è ancora in AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Jack Perry Cracks Toa Liona Over The Head With A Bag Of Onions - 5/20/26

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