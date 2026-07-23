Il miglior B&B del mondo è dei fratelli Raggini

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due operatori turistici di Cesenatico possiedono il miglior B&B del mondo. I fratelli Eric e Anthony Raggini hanno ottenuto questo riconoscimento internazionale grazie a un progetto che promuove Milano Marittima e la Romagna come destinazioni di alta gamma. La premiazione è avvenuta di recente, consolidando la reputazione della struttura a livello globale. La vittoria si basa su criteri di qualità e servizio, senza ulteriori dettagli sul processo di selezione.

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Due operatori turistici di Cesenatico hanno il miglior B&B del mondo. Sono i fratelli Eric e Anthony Raggini, i quali hanno centrato un obiettivo importantissimo con un progetto che fa entrare Milano Marittima e la Romagna nella mappa internazionale dell’ospitalità di alta gamma. Il merito è del nuovo Bolina Suite & Spa, il boutique hotel di viale Romagna nel centro di Milano Marittima, che ha conquistato quattro riconoscimenti agli Haute Grandeur Global Excellence Awards 2026, i premi internazionali assegnati alle strutture che si distinguono per qualità del servizio, esperienza offerta e soddisfazione degli ospiti. La pagina ufficiale dell’organizzazione indica Bolina come vincitore del titolo di Best Bed and Breakfast Hotel a livello mondiale e di Best Marketing Team, sempre su scala globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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