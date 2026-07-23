Due operatori turistici di Cesenatico possiedono il miglior B&B del mondo. I fratelli Eric e Anthony Raggini hanno ottenuto questo riconoscimento internazionale grazie a un progetto che promuove Milano Marittima e la Romagna come destinazioni di alta gamma. La premiazione è avvenuta di recente, consolidando la reputazione della struttura a livello globale. La vittoria si basa su criteri di qualità e servizio, senza ulteriori dettagli sul processo di selezione.

Due operatori turistici di Cesenatico hanno il miglior B&B del mondo. Sono i fratelli Eric e Anthony Raggini, i quali hanno centrato un obiettivo importantissimo con un progetto che fa entrare Milano Marittima e la Romagna nella mappa internazionale dell’ospitalità di alta gamma. Il merito è del nuovo Bolina Suite & Spa, il boutique hotel di viale Romagna nel centro di Milano Marittima, che ha conquistato quattro riconoscimenti agli Haute Grandeur Global Excellence Awards 2026, i premi internazionali assegnati alle strutture che si distinguono per qualità del servizio, esperienza offerta e soddisfazione degli ospiti. La pagina ufficiale dell’organizzazione indica Bolina come vincitore del titolo di Best Bed and Breakfast Hotel a livello mondiale e di Best Marketing Team, sempre su scala globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il miglior B&B del mondo è dei fratelli Raggini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Miceli & Sensat, l’azienda di Monreale è il miglior frantoio biologico al mondoUn frantoio biologico di Monreale è stato riconosciuto come il migliore al mondo.

Mykonos, show dei fratelli Casati: Leonardo è campione del mondo, Lorenzo secondoNella finale del GKA Big Air Kite World Cup a Mykonos, Leonardo Casati ha vinto il titolo mondiale, mentre suo fratello Lorenzo si è piazzato secondo.

Si parla di: Il miglior B&B del mondo è dei fratelli Raggini; I fratelli Raggini sul tetto del mondo: il loro Bolina è il miglior B&B del pianeta.