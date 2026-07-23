Il messaggio di Helena Prestes | È un privilegio condividere questo percorso con voi

Da 361magazine.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Helena Prestes ha condiviso un messaggio in cui afferma di considerare un privilegio condividere il percorso con gli altri. Non si tratta di un semplice gesto simbolico come un mazzo di fiori, né di un messaggio studiato per attirare l’attenzione. La dichiarazione si concentra sul valore delle persone rispetto al successo, senza elementi di spettacolarizzazione o effetti speciali.

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Helena Prestes, il valore delle persone prima del successo: il messaggio che racconta più di un semplice mazzo di fiori. Non è un servizio fotografico studiato nei minimi dettagli né un annuncio a effetto. È uno scatto semplice, spontaneo, con un mazzo di fiori tra le braccia e un sorriso appena accennato. Eppure, l’ultima storia Instagram di Helena Prestes riesce a raccontare qualcosa di molto più profondo. La modella e personaggio televisivo ha voluto ringraziare pubblicamente il suo team per un gesto che, nelle sue parole, va ben oltre il regalo ricevuto. «Più che per questo splendido gesto, desidero ringraziarvi per ciò che condividiamo ogni giorno», scrive Helena, sottolineando come il vero valore del loro rapporto risieda nella condivisione di principi, obiettivi e nella stessa visione del lavoro. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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