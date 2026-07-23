Helena Prestes, il valore delle persone prima del successo: il messaggio che racconta più di un semplice mazzo di fiori. Non è un servizio fotografico studiato nei minimi dettagli né un annuncio a effetto. È uno scatto semplice, spontaneo, con un mazzo di fiori tra le braccia e un sorriso appena accennato. Eppure, l’ultima storia Instagram di Helena Prestes riesce a raccontare qualcosa di molto più profondo. La modella e personaggio televisivo ha voluto ringraziare pubblicamente il suo team per un gesto che, nelle sue parole, va ben oltre il regalo ricevuto. «Più che per questo splendido gesto, desidero ringraziarvi per ciò che condividiamo ogni giorno», scrive Helena, sottolineando come il vero valore del loro rapporto risieda nella condivisione di principi, obiettivi e nella stessa visione del lavoro. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il messaggio di Helena Prestes: “È un privilegio condividere questo percorso con voi”

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Robi Piace ha dedicato una toccante dedica di compleanno a Helena Prestes nelle sue stories. Nel messaggio ha scritto che alcune persone, anche senza rendersene conto, cambiano il nostro cammino, ringraziando Helena per tutto ciò che ha significato nel x.com

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