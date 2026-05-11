Nelle ultime ore, Helena Prestes è tornata a essere protagonista sui social grazie a un messaggio che ha commosso i suoi follower. I fan hanno organizzato un gesto speciale per lei, attirando l’attenzione sulla piattaforma digitale. La notizia ha suscitato molta attenzione tra coloro che seguono la cantante, portando a una serie di commenti e condivisioni sulla sua pagina.

Helena Prestes è tornata al centro dell’attenzione social dopo il dolce gesto organizzato dai suoi fan nelle ultime ore. L’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso tutta la sua emozione per una dedica comparsa addirittura a Times Square, nel cuore di New York. Un messaggio speciale che ha colpito profondamente la modella brasiliana, già reduce da settimane molto intense sul piano personale. La sua reazione non è passata inosservata e ha immediatamente acceso i commenti dei follower sui social network. Nella giornata di oggi, 11 maggio 2026, alcuni fan di Helena Prestes hanno voluto sorprenderla con una dedica pubblicata sui maxi schermi di Times Square.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes: il commovente messaggio da parte dei fan

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Helena Prestes E Il Compleanno Della Nonna: Il Ricordo Dal GF COMMUOVE Tutti

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