Un matrimonio si è svolto nelle Highlands scozzesi, caratterizzato da un’atmosfera tipicamente britannica e da una leggera pioggia estiva. La sposa, poco conosciuta al pubblico, è amica di un’ex assistente del principe William e di Kate Middleton. La cerimonia è avvenuta in un contesto naturale e tranquillo, senza partecipanti di rilievo pubblico. La donna ha avuto un ruolo di supporto per la coppia reale in passato, ma non è una figura pubblica.

Un matrimonio romantico nelle Highlands scozzesi, avvolto da un’atmosfera tipicamente british, sotto una leggera pioggerellina estiva. E una sposa forse poco nota al grande pubblico, ma molto vicina a due dei membri più importanti della famiglia reale britannica: il principe William e la principessa del Galles, Catherine. Stiamo parlando di Bryony Daniels, che fu studentessa di geografia alla St. Andrews University in Scozia e amica del principe William e di Kate. Bryony, all’epoca, salì agli onori della cronaca perché, secondo alcune ricostruzioni riportate dai media britannici e mai confermate ufficialmente dai diretti interessati, sarebbe stata coinvolta in una sorta di «strategia di depistaggio» per proteggere la nascente storia d’amore fra William e Kate dall’attenzione della stampa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Il matrimonio nelle Highlands di Bryony Daniels, l'amica di università che aiutò il principe William e Kate Middleton a vivere il loro amore lontano dai riflettori

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