L’incidente avvenuto sabato 18 luglio, in cui si ipotizzava un attacco di un lupo a un bambino di due anni, non ha trovato conferme ufficiali. La narrazione di un “cane eroe” che avrebbe difeso il bambino e poi sarebbe stato ucciso dal lupo si è diffusa diffusamente, ma non corrisponde ai fatti verificati. Le fonti ufficiali non hanno riscontrato tracce di un attacco da parte di un lupo o di un cane coinvolto nell’incidente.

I fatti esposti, dopo l’incidente avvenuto sabato 18 luglio, non trovavano conferme. Eppure la storia del “cane eroe” che riuscendo a difendere il bambino di due anni della propria famiglia viene ucciso dal lupo cattivo, è rimbalzata ovunque. Ora è arrivata la conferma ufficiale di ciò che, invece, veniva raccontato in queste ore. Vale a dire la versione che cambia completamente la dinamica di ciò che è accaduto a Orbicciano, frazione di Camaiore, in provincia di Lucca: il lupo che attacca il bambino non è mai esistito. Una certa parte politica ha soffiato sulla vicenda, per come era stata veicolata. Lo stesso hanno fatto i cacciatori. E pure migliaia di persone, che hanno espresso il proprio assenso a fare di uccisioni, più o meno generalizzate, dei grandi carnivori che starebbero invadendo le nostre strade. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il lupo di Camaiore che attacca un bambino? Una bufala. Ecco come sono andati i fatti

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Lupo irrompe in giardino e attacca un bimbo di 2 anni: la cagnolina lo difende e viene uccisa

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Il lupo di Camaiore era una bufala reddit

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