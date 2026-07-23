Il look del giorno con il completo pastello da cerimonia per chi non ama i colori sgargianti

Da iodonna.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le cerimonie dell’estate 2026, sono stati osservati completi pastello indossati da chi preferisce evitare i colori vivaci. Le tendenze della stagione favoriscono tonalità intense, ma alcuni scelgono comunque nuance più delicate. Le mise pastello si distinguono per eleganza e sobrietà, offrendo un’alternativa ai look più sgargianti. La scelta di questi colori si conferma una preferenza diffusa tra chi desidera mantenere un’immagine raffinata senza rinunciare alla personalità.

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L e cerimonie dell’Estate 2026 prediligono colori forti e sgargianti. Ma certe tendenze non possono piacere a tutti. Vengono allora in soccorso, puntuali e fedeli alla loro fama di eleganza, le tonalità pastello. Nuance sulle quali si può sempre contare, capaci di garantire raffinatezza e soprattutto sobrietà. Nella stagione di matrimoni, battesimi e occasioni speciali più colorata degli ultimi anni, conquistano anche coordinati e completi, alternativa ormai consolidata ai classici abiti. Il giallo alla conquista dell’estate: gli outfit da copiare per un look luminoso X Tra tutte, una vince sulle altre: il giallo burro. Delicato, luminoso e molto meno scontato di quanto sembri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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