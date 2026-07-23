Il Liverpool ha presentato un'offerta da 34 milioni di sterline per un giocatore del PSG, ma è stata respinta. La società inglese cerca un sostituto per l’ala destra Mohamed Salah e si trova a competere con il club francese, che ha vinto due volte di fila la Champions League. La trattativa è in corso, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali sviluppi o altre offerte.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Liverpool si è unito alla corsa per ingaggiare un successore dell’ala destra Mohamed Salah, ma secondo i rapporti deve affrontare una seria concorrenza da parte dei vincitori consecutivi della Champions League, il Paris Saint-Germain. I Reds hanno fatto un “primo approccio” al Monaco per quanto riguarda l’esterno della Francia Maghnes Akliouche, che ha trascorso le ultime cinque stagioni nella prima squadra del club dove ha completato il suo periodo giovanile. Si ritiene che il PSG abbia fatto una serie di offerte formali per il 24enne, tutte respinte dal Monaco. L’ala della Coppa del Mondo è stata titolare in Ligue 1 sotto la guida dell’allenatore Sebastien Pocognoli la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Liverpool fa la sua prima mossa nella battaglia per i trasferimenti del PSG, ma un’offerta da 34 milioni di sterline è stata respinta: rapporto

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