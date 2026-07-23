Il ladro ecologista del Valdarno | rubava in bicicletta e pagava pure contactless

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato per aver compiuto diversi furti nel Valdarno, utilizzando una bicicletta per spostarsi tra un colpo e l’altro. Durante le operazioni, avrebbe pagato alcune spese con il metodo contactless. La polizia ha identificato e fermato il sospettato, che avrebbe ammesso alcuni furti, ma ha negato altri episodi. L’indagine prosegue per chiarire l’ampiezza delle attività illecite.