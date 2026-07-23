Il ladro ecologista del Valdarno | rubava in bicicletta e pagava pure contactless
Un uomo è stato arrestato per aver compiuto diversi furti nel Valdarno, utilizzando una bicicletta per spostarsi tra un colpo e l’altro. Durante le operazioni, avrebbe pagato alcune spese con il metodo contactless. La polizia ha identificato e fermato il sospettato, che avrebbe ammesso alcuni furti, ma ha negato altri episodi. L’indagine prosegue per chiarire l’ampiezza delle attività illecite.
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Aveva scelto la bicicletta per spostarsi tra un furto e l’altro, probabilmente per ridurre le emissioni senza però rinunciare ai reati contro il patrimonio. Un cinquantenne, ritenuto responsabile di una serie di furti commessi nel Valdarno durante il primo semestre dell’anno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di San Giovanni Valdarno sulla base di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Lortica.it
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