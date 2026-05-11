Rubava le borse alle donne mentre erano in bici ladro seriale catturato in città

Un uomo accusato di aver sottratto borse alle donne mentre erano in bicicletta è stato arrestato dalla polizia locale nel pomeriggio di venerdì. Le forze dell’ordine, da alcuni giorni, seguivano le sue mosse e lo hanno fermato in una strada del centro. L’indagato è stato portato in caserma e ora è a disposizione delle autorità competenti. L’episodio ha attirato l’attenzione nel quartiere.

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