Il gut training funziona | 7 runner su 9 hanno tollerato 120 g h senza problemi gastrointestinali

Da gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante uno studio sul gut training, sette runner su nove sono riusciti a tollerare senza problemi gastrointestinali 120 grammi di carboidrati all'ora. La ricerca si è concentrata sulla quantità di carburante da assumere durante la corsa, piuttosto che sul tipo di alimento. I partecipanti hanno seguito un protocollo di allenamento mirato a migliorare la capacità digestiva, senza manifestare disturbi digestivi significativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per decenni la nutrizione sportiva ha ragionato sul tipo di carburante da assumere durante la gara. Il vero nodo, però, è sempre stato un altro: quanti grammi all'ora. La ricerca degli ultimi anni ha ridisegnato le linee guida in modo radicale, spostando verso l'alto il tetto di quello che l'organismo può assorbire e utilizzare, a patto però di averlo preparato nel modo migliore. Il concetto di gut training, l'allenamento sistematico dell'intestino a tollerare carichi crescenti di carboidrati, ha smesso di essere una pratica d'élite per diventare una variabile determinante anche per gli amatori che puntano a ottimizzare la prestazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il gut training funziona 7 runner su 9 hanno tollerato 120 g h senza problemi gastrointestinali
© Gazzetta.it - Il gut training funziona: 7 runner su 9 hanno tollerato 120 g/h senza problemi gastrointestinali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Come sta Fedez dopo il trasporto in ospedale, ipotesi problemi gastrointestinali causati da antinfiammatoriFedez è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di un ospedale milanese a causa di problemi gastrointestinali.

Prenotare una visita con un gastroenterologo permette di individuare precocemente disturbi gastrointestinali come reflusso, gastrite, colon irritabile e problemi intestinali.Prenotare una visita con un gastroenterologo consente di diagnosticare precocemente disturbi gastrointestinali come reflusso, gastrite, colon...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web