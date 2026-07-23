Durante uno studio sul gut training, sette runner su nove sono riusciti a tollerare senza problemi gastrointestinali 120 grammi di carboidrati all'ora. La ricerca si è concentrata sulla quantità di carburante da assumere durante la corsa, piuttosto che sul tipo di alimento. I partecipanti hanno seguito un protocollo di allenamento mirato a migliorare la capacità digestiva, senza manifestare disturbi digestivi significativi.

Per decenni la nutrizione sportiva ha ragionato sul tipo di carburante da assumere durante la gara. Il vero nodo, però, è sempre stato un altro: quanti grammi all'ora. La ricerca degli ultimi anni ha ridisegnato le linee guida in modo radicale, spostando verso l'alto il tetto di quello che l'organismo può assorbire e utilizzare, a patto però di averlo preparato nel modo migliore. Il concetto di gut training, l'allenamento sistematico dell'intestino a tollerare carichi crescenti di carboidrati, ha smesso di essere una pratica d'élite per diventare una variabile determinante anche per gli amatori che puntano a ottimizzare la prestazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il gut training funziona: 7 runner su 9 hanno tollerato 120 g/h senza problemi gastrointestinali

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