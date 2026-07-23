Il governo di Dubai ha annunciato l’ampliamento di un porto sul golfo di Oman, con la costruzione di due nuovi terminal nel porto di Fujairah. La società marittima di proprietà statale ha comunicato che i lavori serviranno a consentire alle navi di evitare lo stretto di Hormuz. L’obiettivo è migliorare le rotte marittime e ridurre i tempi di transito. I nuovi terminal saranno operativi entro due anni.

La società marittima DP World, di proprietà del governo di Dubai, ha detto che costruirà due nuovi terminal nel porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. L’ampliamento delle attività in questo porto permetterà alle navi che arrivano o partono dagli Emirati Arabi Uniti, lo stato di cui Dubai fa parte, di non passare per lo stretto di Hormuz, che l’Iran ha più volte chiuso per la guerra contro gli Stati Uniti e Israele, rendendolo una tratta commerciale non più affidabile. Il porto di Fujairah è nella piccola parte di costa che non affaccia sul golfo Persico ed è fuori dallo stretto di Hormuz. DP World, che gestisce circa il 10 per cento del traffico globale di container ogni anno, ha detto che i due nuovi terminal saranno per le navi commerciali e che prevede che siano pronti tra 24-30 mesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Il governo di Dubai amplierà un porto sul golfo di Oman affinché le navi possano evitare lo stretto di Hormuz

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