Il governo ha approvato un disegno di legge che aumenta l’imputabilità dei minorenni, rafforzando le sanzioni per chi commette reati sotto i 18 anni. Il premier ha dichiarato che chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Le opposizioni criticano la misura, definendola un meccanismo perverso. La modifica riguarda le regole sull’imputabilità e le conseguenze penali per i minori, senza dettagli specifici sulle nuove norme o sui limiti di età.

“Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne. Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull’imputabilità dei minori”. È in questa affermazione della premier Giorgia Meloni – diffusa in un video messaggio sui sociale – che si racchiude la nuova norma del governo che cambia la giustizia minorile, rafforzando di fatto l’imputabilità per gli under 18. “Si prevede che il minore che abbia compiuto quattordici anni e non abbia ancora compiuto diciotto anni sia, di regola, imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto” recita quindi il principio contenuto nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri che interviene sull’articolo 98 del codice penale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il governo cambia la giustizia minorile, rafforzata l’imputabilità per gli under 18. Meloni: “Chi sbaglia deve risponderne”. Le opposizioni: “Meccanismo perverso

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