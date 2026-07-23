Nel Municipio XIII di Roma, fino al 26 luglio 2026, si svolge la settima edizione de Il Giardino delle Fiabe. La manifestazione si tiene a Villa Carpegna, coinvolgendo attività che combinano tradizione orale e innovazione culturale. L’evento mette in mostra storie e pratiche legate alla creatività e alla cultura locale, valorizzando elementi della memoria collettiva attraverso spettacoli, laboratori e incontri.

L’industria creativa e culturale capitolina trova nuova linfa nella valorizzazione delle proprie radici orali e immateriali. Fino al 26 luglio 2026, il territorio del Municipio XIII di Roma fa da cornice alla settima edizione de Il Giardino delle Fiabe – Tra tradizione e innovazione. Diretto da Annabella Calabrese e Daniele Esposito, e organizzato da Le Chat Noir APS, il festival si impone come modello di produzione culturale integrata. Il progetto, sostenuto da Roma Capitale nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Roma Creativa 365” in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, trasforma gli spazi urbani in un ecosistema narrativo interdisciplinare capace di coinvolgere attivamente un pubblico eterogeneo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Giardino delle Fiabe 2026: tradizione e innovazione a Villa Carpegna

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