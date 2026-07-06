La settima edizione de Il Giardino delle Fiabe si tiene nel 2026 a Roma, combinando teatro e innovazione. L’evento trasforma il paesaggio urbano della città in un ambiente creativo e multidisciplinare, unendo elementi della tradizione popolare con nuove tecnologie e pratiche artistiche. La manifestazione coinvolge diverse discipline e si svolge in spazi pubblici e privati, promuovendo un dialogo tra il patrimonio culturale e le tendenze contemporanee.

Un ponte tra tradizione popolare e industria creativa. La settima edizione de Il Giardino delle Fiabe – Tra tradizione e innovazione trasforma il paesaggio urbano romano in un vero e proprio ecosistema creativo e multidisciplinare. Promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno” e in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, il festival rappresenta un modello virtuoso di produzione culturale in cui la memoria storica si fonde con le moderne forme di espressione artistica. La direzione artistica di Annabella Calabrese, affiancata alla co-direzione da Daniele... 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Il Giardino delle Fiabe 2026: teatro e innovazione a Roma

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