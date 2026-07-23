Il Giappone conferma il piano di successione di Moriyasu

Il governo giapponese ha ufficializzato il piano di successione per l’allenatore della nazionale di calcio. Hajime Moriyasu manterrà il suo incarico fino al termine della Coppa d’Asia 2027, evento al quale seguirà la nomina di un nuovo tecnico. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, senza indicazioni di modifiche anticipate o altri interventi. La transizione è prevista al termine della competizione continentale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

2026-07-23 15:38:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore del Giappone Hajime Moriyasu continuerà a ricoprire il suo ruolo fino alla fine della Coppa d’Asia 2027, quando sarà sostituito da Go Oiwa. Moriyasu ha detto dopo l’eliminazione del Giappone ai sedicesimi della Coppa del Mondo 2026 che si sarebbe preso del tempo per considerare il suo futuro. Ed è stato confermato che non guiderà i Samurai Blue nel torneo del 2030. La Coppa d’Asia del prossimo anno si terrà in Arabia Saudita, dove il Giappone tenterà di segnare l’ultima competizione in carica di Moriyasu vincendola per la quinta volta e la prima volta dal 2011. Al suo posto subentrerà Oiwa, allenatore dell’Under 21. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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