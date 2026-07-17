Trono imperiale in Giappone? Le donne sono escluse | il parlamento approva la norma che conferma la sola successione maschile
Il parlamento giapponese ha approvato venerdì 17 luglio una modifica alla legge sulla Casa Imperiale, che conferma la successione maschile al trono. La norma esclude le donne dalla linea di successione, mantenendo invariato il principio. La decisione è stata adottata senza prevedere alternative o eccezioni. La modifica riguarda esclusivamente la legge e non il ruolo attuale del trono. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.
Venerdì 17 luglio il parlamento giapponese ha approvato la modifica della legge sulla Casa Imperiale che conferma il principio della successione esclusivamente maschile al trono. L’approvazione di questa revisione delude una parte consistente dell’opinione pubblica che rimane favorevole all’ammissione delle donne al trono del Crisantemo. L’emendamento sulla normativa del 1947 ha lo scopo di contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia imperiale, consentendo nuovamente l’ingresso alla famiglia ai discendenti maschi in linea paterna provenienti da 11 ex rami collaterali, esclusi con una riforma della norma risalente al dopoguerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
LIntera Storia del Giappone | Documentario Completo
Notizie e thread social correlati
Giappone, mancano eredi maschi e la premier vuole “allargare” la famiglia imperiale: ma esclude ancora le donne (e la principessa Aiko) dalla successioneIl governo giapponese ha annunciato piani per ampliare la famiglia imperiale, ma esclude ancora le donne dalla linea di successione.
Leggi anche: Uomini e Donne, è amore tra due ex del trono over: la conferma e i nomi
Temi più discussi: Gli eredi al trono imperiale giapponese rimarranno soltanto maschi; La principessa Aiko potrebbe salvare la dinastia giapponese, ma la legge glielo impedisce; Giappone, approvata la riforma della successione imperiale: resta il divieto di avere imperatrici; Giappone, trono resterà solo maschile.
Giappone, le principesse non potranno salire al trono imperiale tgcom24.mediaset.it/mondo/giappone… #EmpireofJapan #Monarchie #Monarchia #Dinastie #Dynasties #Monarchies x.com
In Giappone, la monarchia più antica del mondo dipende oggi da un solo nome: il principe Hisahito, nato nel 2006. È l’unico giovane erede maschio della famiglia imperiale e, secondo la legge in vigore dal 1947, solo gli uomini possono salire al Trono del Cri facebook
Giappone, riforma della legge sulla successione imperiale ma niente imperatriciSondaggi condotti in tutto il Giappone indicano un ampio sostegno pubblico a un’imperatrice, ma alcuni politici conservatori restano contrari all’idea. View on euronews ... msn.com
Libri di fantasia con ambientazione ispirata alla Cina imperiale reddit
Successione imperiale in Giappone: le novità della legge approvata dal ParlamentoLa Camera bassa del Parlamento giapponese ha approvato una riforma della legge sulla Casa Imperiale che introduce importanti novità per la successione al trono. notizie.it