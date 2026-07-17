Trono imperiale in Giappone? Le donne sono escluse | il parlamento approva la norma che conferma la sola successione maschile

Da ilfattoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il parlamento giapponese ha approvato venerdì 17 luglio una modifica alla legge sulla Casa Imperiale, che conferma la successione maschile al trono. La norma esclude le donne dalla linea di successione, mantenendo invariato il principio. La decisione è stata adottata senza prevedere alternative o eccezioni. La modifica riguarda esclusivamente la legge e non il ruolo attuale del trono. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

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Venerdì 17 luglio il parlamento giapponese ha approvato la modifica della legge sulla Casa Imperiale che conferma il principio della successione esclusivamente maschile al trono. L’approvazione di questa revisione delude una parte consistente dell’opinione pubblica che rimane favorevole all’ammissione delle donne al trono del Crisantemo. L’emendamento sulla normativa del 1947 ha lo scopo di contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia imperiale, consentendo nuovamente l’ingresso alla famiglia ai discendenti maschi in linea paterna provenienti da 11 ex rami collaterali, esclusi con una riforma della norma risalente al dopoguerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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