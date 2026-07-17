Trono imperiale in Giappone? Le donne sono escluse | il parlamento approva la norma che conferma la sola successione maschile

Notizia in breve

Il parlamento giapponese ha approvato venerdì 17 luglio una modifica alla legge sulla Casa Imperiale, che conferma la successione maschile al trono. La norma esclude le donne dalla linea di successione, mantenendo invariato il principio. La decisione è stata adottata senza prevedere alternative o eccezioni. La modifica riguarda esclusivamente la legge e non il ruolo attuale del trono. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.