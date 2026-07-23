Il Garante di minori e fragilità ha dichiarato che si stanno sovrapponendo desideri e diritti nei confronti dei giovani. Ha precisato che spesso i problemi comportamentali vengono trattati come questioni di salute mentale, mentre la socialità viene limitata per aumentare la sicurezza. Queste pratiche sono state messe in discussione, evidenziando come alcune misure adottate possano influire negativamente sui giovani.

Milano – Desideri scambiati per diritti, problemi comportamentali affrontati come salute mentale, socialità ridotta in nome di una presunta maggiore sicurezza. Sono tante le criticità inviate al Garante regionale per la tutela dei minori e delle fragilità, Riccardo Bettiga. Quali sono i problemi dell’infanzia per cui ha più segnalazioni? “Una buona quota riguarda ciò che succede a valle delle separazioni: non si ragiona più in ottica collettiva di rete famigliare che, separata o unita, può continuare ad esistere. Siamo in un’epoca di diritti individuali”. Molte richieste arrivano anche dalle comunità educative e terapeutiche. “Ci sono sempre più ragazzi con problemi comportamentali gravi che vengono ricondotti alla salute mentale, ma spesso l’origine è il vuoto educativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Garante di minori e fragilità: “Diritti e desideri sovrapposti, coi giovani stiamo sbagliando”

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