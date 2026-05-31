GUALDO TADINO – Gualdo Tadino ha aderito a " Diritti in Comune ", la campagna di sensibilizzazione nazionale promossa da Unicef Italia col patrocinio dell’Anci, l’Associazione dei Comuni italiani, mettendo i diritti dell’infanzia e dell’ adolescenza al centro dell’azione amministrativa. Al pari di altri 180 Comuni, che reputano centrale l’impegno politico e sociale verso le giovani generazioni. L’amministrazione gualdese sarà attiva nella campagna promozionale attraverso una serie di azioni concrete per raggiungere tutta la cittadinanza, anche con la distribuzione dei materiali informativi e di sensibilizzazione forniti da Unicef nei luoghi pubblici del territorio, col sito istituzionale dell’ente e con i canali social ufficiale, unendosi al coro nazionale attraverso l’hashtag #dirittincomune27maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco ’Diritti in comune’. Gualdo Tadino coi giovani

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