Per tutto il mese di agosto, le notifiche fiscali saranno sospese, evitando nuovi invii durante le ferie. Le cartelle di pagamento, i solleciti e gli avvisi di intimazione non verranno spediti fino a settembre. Restano invece aperte le pratiche relative alla rottamazione quater. La misura interessa tutte le comunicazioni inviate dal Fisco, che resteranno ferme nella loro consegna fino alla ripresa delle attività.

A d agosto la cassetta della posta sarà un po’ più leggera. Per tutto il mese, infatti, la maggior parte delle cartelle di pagamento, solleciti o avvisi di intimazione, resteranno ferme dove sono. Una pausa che riguarda circa due milioni, per evitare che comunicazioni fiscali arrivino nel periodo in cui molti contribuenti, professionisti e uffici rallentano la propria attività. Il Fisco però non chiuderà del tutto i battenti, ma gli atti considerati urgenti o indifferibili continueranno a essere notificati anche durante il mese di agosto, mentre gli altri riprenderanno il loro percorso al termine della sospensione. Rottamazione, Irpef, casa, famiglie: il punto sulle misure X Cartelle esattoriali, nessuna raffica di notifiche prima dello stop. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il Fisco congela le notifiche per tutto il mese per evitare nuovi invii nel periodo delle ferie. Resta aperta, invece, la partita della rottamazione quinquies

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