Un minorenne di 17 anni è coinvolto in una truffa da circa 300 mila euro ai danni di un uomo di 82 anni. La vicenda, avvenuta a Rispescia, ha visto il giovane impersonare un finto carabiniere per ingannare la vittima, che si trovava in casa al momento dell'evento. L'intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare la truffa e di assicurare i responsabili alla giustizia. La comunità locale è rimasta sconvolta dall’accaduto.

Grosseto, 26 luglio 2026 – Ha soltanto 17 anni uno dei due protagonisti di una vicenda che ha scosso la comunità di Rispescia. Una maxi truffa, orchestrata con freddezza ai danni di un anziano di 82 anni, che ha trasformato un tranquillo pomeriggio in un incubo, conclusosi però con un lieto fine grazie all’intervento dei carabinieri. Tutto è iniziato con una tecnica ormai tristemente nota, ma che continua a mietere vittime facendo leva sulla fiducia e sulla paura: la telefonata. Mentre un complice, spacciandosi per un militare del Comando di Grosseto, teneva l’anziano impegnato con una conversazione martellante, alla porta di casa si presentava un secondo soggetto, il 17enne appunto, travestito da ’ maresciallo dei carabinieri ’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il finto carabiniere ha solo 17 anni: maxi truffa ad anziano da 300mila euro

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Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

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