Il ’debutto’ di Lenny Williams | Qui si compie il miracolo del soul
Lenny Williams ha eseguito il suo primo concerto a Porretta, dichiarando che si trattava di un momento in cui si compiva il “miracolo del soul”. La sua voce, fin dagli inizi, ha attirato l’attenzione, e i primi album hanno portato il genere a un pubblico più ampio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, e Williams ha interpretato brani che hanno segnato la sua carriera.
Una voce che fin dagli esordi frantumava la quotidianità, i primi album che squarciavano l’aria di un mondo sonnecchiante: debutto a Porretta nella storica kermesse soul di Lenny Williams, l’ex voce solista e frontman dei Tower of Power, sul palco del Rufus Thomas Park come ospite speciale della Memphis Music Hall of Fame Band in due occasioni distinte: sabato 25 e domenica 26. La chiacchierata è ricca di spunti, partendo dagli esordi. Mr. Williams, a vent’anni è già alla Fantasy Records, lontano anni luce dai cori della chiesa: parabola vertiginosa. "Ho lasciato l’ambiente ecclesiale in cui sono cresciuto durante il movimento per i diritti civili perché mi sembrava troppo restrittivo, mentre la musica secolare mi offriva una via per esprimermi senza lacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Firenze Rocks 2026: al via il festival Lenny Kravitz, Robbie Williams e The CureIl festival Firenze Rocks 2026 si svolgerà con la partecipazione di artisti come Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure.
Torna il Porretta Soul Festival, il patron Uliani: «Funziona perché si fa qui dove ci sono tante eccellenze»Il Porretta Soul Festival torna con l'edizione 2024, confermando la sua presenza nel calendario musicale.
Argomenti più discussi: Il ’debutto’ di Lenny Williams: Qui si compie il miracolo del soul; Da Eric Gales a Lenny Williams, il grande soul torna a Porretta -; A Porretta si alza il canto dell’anima. Stelle e leggende al Soul Festival.
A Teramo, dal 22 al 25 luglio: 4th International MoonJune Festival of Eclectic Music - MoonJune's 25th Anniversary Celebration MoonJune Festival- July 22-23-24-25 Teramo, Abruzzo, Italy Presented by 'Let's Get Lost' Series by Eder Emiliano DI Serafino of M facebook