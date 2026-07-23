Il ’debutto’ di Lenny Williams | Qui si compie il miracolo del soul

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lenny Williams ha eseguito il suo primo concerto a Porretta, dichiarando che si trattava di un momento in cui si compiva il “miracolo del soul”. La sua voce, fin dagli inizi, ha attirato l’attenzione, e i primi album hanno portato il genere a un pubblico più ampio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, e Williams ha interpretato brani che hanno segnato la sua carriera.

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Una voce che fin dagli esordi frantumava la quotidianità, i primi album che squarciavano l’aria di un mondo sonnecchiante: debutto a Porretta nella storica kermesse soul di Lenny Williams, l’ex voce solista e frontman dei Tower of Power, sul palco del Rufus Thomas Park come ospite speciale della Memphis Music Hall of Fame Band in due occasioni distinte: sabato 25 e domenica 26. La chiacchierata è ricca di spunti, partendo dagli esordi. Mr. Williams, a vent’anni è già alla Fantasy Records, lontano anni luce dai cori della chiesa: parabola vertiginosa. "Ho lasciato l’ambiente ecclesiale in cui sono cresciuto durante il movimento per i diritti civili perché mi sembrava troppo restrittivo, mentre la musica secolare mi offriva una via per esprimermi senza lacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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