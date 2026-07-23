Il ’debutto’ di Lenny Williams | Qui si compie il miracolo del soul

Notizia in breve

Lenny Williams ha eseguito il suo primo concerto a Porretta, dichiarando che si trattava di un momento in cui si compiva il “miracolo del soul”. La sua voce, fin dagli inizi, ha attirato l’attenzione, e i primi album hanno portato il genere a un pubblico più ampio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, e Williams ha interpretato brani che hanno segnato la sua carriera.