Il concerto è annullato a causa di una malattia legata al tour | Harry Styles si ferma in Brasile il comunicato a un mese dal malore sul palco a Londra

Il concerto di Harry Styles programmato per il 21 luglio a San Paolo è stato cancellato poche ore prima dell’inizio. La decisione è stata presa a causa di problemi di salute legati al tour. La comunicazione ufficiale ha spiegato che l’artista non sarebbe stato in grado di esibirsi, senza fornire ulteriori dettagli. La data brasiliana non è stata riprogrammata.

Il tour dei record ha subìto una brusca e inaspettata battuta d’arresto. Martedì 21 luglio 2026, a poche ore dall’inizio dello spettacolo, Harry Styles è stato costretto a cancellare il suo atteso concerto all’Estadio MorumBIS di San Paolo, in Brasile, a causa di accertati problemi medici. A dare la notizia ufficiale è stata Live Nation Brasil, che attraverso i propri canali social ha diffuso una nota inequivocabile: “Siamo profondamente dispiaciuti di dover comunicare ch e il concerto di Harry Styles previsto per martedì 21 luglio 2026 al MorumBIS è stato annullato a causa di una malattia legata al tour “. Il portavoce dell’artista ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mi sembra di essere tornato ai tempi di Harry Styles a Campovolo. #BadBunny x.com

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