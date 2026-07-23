Il Comune ha ottenuto la conferma ufficiale da Rfi che il sottopasso di via Gattinoni a Vanzago non sarà demolito per i lavori sui quattro binari. La richiesta, presentata il 6 marzo 2024, di escludere l'intervento di demolizione dal progetto esecutivo è stata accolta.

Battaglia vinta: il sottopasso di via Gattinoni a Vanzago non verrà demolito per fare spazio ai quattro binari. Lunedì scorso è arrivata la conferma ufficiale da parte di Rfi che ha accolto la richiesta del Comune del 6 marzo 2024 di "stralciare tale intervento dal progetto esecutivo". In una lettera a firma dell’ingegner Rosa Pannetta, in rappresentanza di Rfi, viene confermato quanto anticipato dal Commissario straordinario lo scorso 18 maggio, "abbiamo completato lo studio di fattibilità che ha confermato la possibilità di ricollocare i binari evitando così interventi sull’esistente sottovia di via Gattinoni. Nei giorni scorsi è stato conferito l’incarico alla società Fs Engineering per la redazione del progetto definitivo di variante". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Comune ha vinto la partita. Il sottopasso non sarà demolito per fare spazio ai quattro binari

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