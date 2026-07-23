il colpo del club arezzo arriva mignano in regia

Il Club Arezzo ha annunciato l’ingaggio di Mignano come nuovo allenatore. La squadra si prepara alla prossima stagione di Serie B, la seconda consecutiva dopo aver ottenuto la salvezza diretta lo scorso maggio. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica senza fornire ulteriori dettagli sui termini del contratto. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione in vista dell’imminente campionato.

Il Club Arezzo piazza un primo importante colpo di mercato in vista della prossima stagione in serie B, la seconda consecutiva dopo la salvezza diretta centrata nel maggio scorso. Arriva in nero-amaranto, infatti, Matteo Mignano, classe 2002 e 197 cm di altezza, che ha disputato l’ultima stagione alla Codyeco Lupi Santa Croce conquistando la promozione in serie A3. Palleggiatore considerato tra i prospetti più interessanti nel panorama nazionale, Mignano si prenderà la cabina di regia della squadra di coach Morelli: nonostante la giovane età, il pallavolista friulano porta ad Arezzo un bagaglio di esperienza e vittorie che può contribuire ad alzare il livello dell’organico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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