Il Club mette a tacere alcune voci allarmanti emerse nei giorni scorsi Nessun passo indietro nel settore femminile | Accordo con il Don Bosco avanti insieme

Lo Spezia Calcio ha confermato l’iscrizione di tutte le sue squadre femminili ai prossimi campionati, smentendo le voci di un possibile passo indietro. La società ha ribadito l’intenzione di proseguire il percorso avviato dieci anni fa e ha sottolineato l’accordo con il Don Bosco, senza modifiche nel settore femminile.

Nessun passo indietro e, anzi, la ferma volontà di proseguire un percorso iniziato dieci anni fa. Lo Spezia Calcio conferma l’iscrizione di tutte le squadre femminili ai prossimi campionati, spazzando via voci alimentate nei giorni scorsi. "Mentre si rincorrevano dichiarazioni su basi infondate – spiega la società in una nota – il Club lavorava da settimane, con discrezione, per costruire una soluzione solida e duratura". Il risultato è l’accordo con il Don Bosco Spezia, realtà affiliata a Spezia Calcio nell’ambito del progetto Spezia Academy, percorso ripartito con decisione nella scorsa stagione e destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nel presente e nel futuro del Club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Il #DonBosco ringrazia lo #Spezia per il progetto condiviso legato al #femminile. Il comunicato del club x.com

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