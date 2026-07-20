Kolo Muani Juventus piccoli passi in avanti nei giorni scorsi | questa può essere la settimana decisiva! Gli aggiornamenti
Negli ultimi giorni, la Juventus ha aumentato i colloqui con il Paris Saint-Germain riguardo a Kolo Muani. La società sta cercando di definire un possibile trasferimento, sfruttando l'interesse mostrato dal giocatore. La trattativa si sta sviluppando in questa fase, con incontri e negoziati in corso. La settimana in corso potrebbe essere quella decisiva per chiarire se l’operazione andrà in porto.
di Luca Fioretti La Juventus intensifica i colloqui con il Paris Saint-Germain facendo leva sul fortissimo gradimento di Kolo Muani: tutti gli aggiornamenti. Le grandi manovre per completare il reparto avanzato della Juventus entrano nella loro fase più calda e strategica. Secondo quanto viene approfondito nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, questa sarà la settimana dei nuovi contatti per Randal Kolo Muani, l’obiettivo primario cerchiato in rosso sul taccuino dei responsabili dell’area tecnica. Il centravanti transalpino, classe 1998, si conferma la priorità assoluta per l’attacco della Juve, distanziando nettamente le altre pur valide alternative internazionali spuntate nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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KOLO MUANI, LA JUVENTUS, I PRIMI PASSI, I RETROSCENA E LE NECESSITÀ. ROMA, SALITE E OBBLIGHI
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