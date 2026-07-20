Kolo Muani Juventus piccoli passi in avanti nei giorni scorsi | questa può essere la settimana decisiva! Gli aggiornamenti

Notizia in breve

Negli ultimi giorni, la Juventus ha aumentato i colloqui con il Paris Saint-Germain riguardo a Kolo Muani. La società sta cercando di definire un possibile trasferimento, sfruttando l'interesse mostrato dal giocatore. La trattativa si sta sviluppando in questa fase, con incontri e negoziati in corso. La settimana in corso potrebbe essere quella decisiva per chiarire se l’operazione andrà in porto.