Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Il centrodestra aretino non è una coalizione: è una serie televisiva corale nella quale ogni personaggio entra in scena convinto di essere il protagonista e scopre che gli altri hanno già prenotato il monologo. Francesco Romizi, capogruppo di Avs – Arezzo 2020, interviene sulle divisioni interne alla maggioranza e prende di mira soprattutto le posizioni del neoconsigliere comunale di Futuro Nazionale, da cui sarebbe risuonato il tradizionale slogan “prima gli italiani”. Romizi domanda quali siano esattamente questi italiani, prima di chi debbano venire e soprattutto a quale ora. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il centrodestra aretino scopre Pirandello: uno, nessuno e cento “prima gli italiani”

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