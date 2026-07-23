Il centrodestra aretino scopre Pirandello | uno nessuno e cento prima gli italiani
Il centrodestra di Arezzo si presenta come una compagine frammentata, paragonata a una serie televisiva con molti protagonisti che si interrompono a vicenda. Secondo un comunicato del Comune, ogni figura politica crede di essere al centro, ma gli altri sono già in scena. La descrizione sottolinea una mancanza di unità tra le forze di maggioranza, evidenziando una scena politica caratterizzata da conflitti interni e competizione tra i vari rappresentanti.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Il centrodestra aretino non è una coalizione: è una serie televisiva corale nella quale ogni personaggio entra in scena convinto di essere il protagonista e scopre che gli altri hanno già prenotato il monologo. Francesco Romizi, capogruppo di Avs – Arezzo 2020, interviene sulle divisioni interne alla maggioranza e prende di mira soprattutto le posizioni del neoconsigliere comunale di Futuro Nazionale, da cui sarebbe risuonato il tradizionale slogan “prima gli italiani”. Romizi domanda quali siano esattamente questi italiani, prima di chi debbano venire e soprattutto a quale ora. 🔗 Leggi su Lortica.it
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