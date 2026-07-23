Un campo scout a Ussita è stato evacuato a causa di un'improvvisa ondata di maltempo. Le tende sono state strappate e circa 70 ragazzi sono stati portati in salvo. La festa di compleanno, prevista per celebrare 110 anni di attività, è stata interrotta. L’evento avrebbe dovuto durare una settimana, ma le condizioni meteorologiche hanno imposto la chiusura anticipata.

Macerata, 23 luglio 2026 – Avrebbero dovuto festeggiare 110 anni di avventura, con una bella festa lunga una settimana. E invece sono stati evacuati per l’improvvisa ondata di maltempo che si è abbattuta su Ussita martedì pomeriggio. Il secondo giorno, quindi, sono stati costretti a tornare a casa. “ Il gruppo Macerata 2 Salesiani è arrivato lunedì mattina al camping Colorito – spiega Leonardo Giusti, uno dei capi gruppo –. Una settantina di ragazzi tra gli 11 e i 15 anni e una decina di capi. Ma martedì, tra le 17 e le 19, sono iniziati a scendere chicchi di grandine più grossi di una palla da golf. Ci siamo spaventati un po’ tutti in un primo momento, nessuno aveva mai visto qualcosa di simile prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Il campo scout evacuato per il maltempo: “Tende strappate, 70 i ragazzi portati in salvo”

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